GL-PvdA wil aangifte doen na intimidatie Timmermans in café Amsterdam

Verkiezingen

Vandaag, 13:36 - Update: 2 uur geleden

GroenLinks-PvdA wil aangifte doen na een incident zondagmiddag in Amsterdam waar partijleider Frans Timmermans werd geïntimideerd en uitgescholden. Dat laat zijn woordvoerder weten.

Van welk strafbaar feit aangifte wordt overwogen, zegt hij niet. "Daarover hebben we contact met onze juristen." De politie wil niet zeggen of de partij inmiddels aangifte heeft gedaan. Het Openbaar Ministerie zal niets doen voordat er aangifte wordt gedaan, aldus een woordvoerder.

Intimidatie

Timmermans werd in een Amsterdams café geïnterviewd door RTL Nieuws toen hij door enkele mannen werd uitgescholden voor onder meer "vieze kankerhond" en "linkse hoerenkind". Volgens de verslaggeefster grepen medewerkers van de kroeg "adequaat" in, waarna de man vertrok.

"De voorbereiding op het debat was enerverender dan ik verwachtte", verklaarde Timmermans later op X. "Dank voor alle lieve berichten. De sociale meerderheid van aardige mensen is groter en sterker en wij laten ons niet intimideren."

Demonstratie immigratie

In Amsterdam was zondag een demonstratie tegen immigratie. Tijdens een mars door een deel van het centrum riepen ze "hey Fransie Timmermans, vieze vuile kankerjood, hey Fransie Timmermans, val maar lekker dood", is te zien op filmpjes op sociale media.

