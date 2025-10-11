Frans Timmermans wil premier worden: 'Dat is mijn voorkeur'

Frans Timmermans, leider van GroenLinks-PvdA, heeft zijn zinnen gezet op het Torentje. In een interview met De Telegraaf zegt hij dat hij premier wil worden als zijn partij na de verkiezingen eind deze maand deelneemt aan een nieuwe regering. "Dat is mijn voorkeur. Ik ben al een keer minister geweest", aldus Timmermans.

Wie dan vicepremier zou worden, weet hij nog niet. Op de vraag of Femke Halsema een rol zou kunnen spelen, antwoordt hij dat zij vermoedelijk liever burgemeester van Amsterdam blijft.

'Prutser'

Timmermans haalde in het interview ook uit naar Marjolein Faber, de voormalig minister van Asiel en Migratie. Hij noemde haar een "prutser" vanwege het uitblijven van resultaten op asielgebied. Zelf wil hij in een nieuwe regering binnen elf maanden "het fundament leggen voor het weer aan de praat krijgen van dit land". Lukt dat niet, dan mogen mensen hem "ook een prutser noemen", zegt hij.

De partijleider noemt het een gemiste kans dat de huidige regering de spreidingswet voor asielzoekers niet heeft uitgevoerd. Volgens hem had die wet de druk op opvanglocaties kunnen verminderen. "Als je die had aangepakt, had je een deel van de ergernis van veel mensen kunnen verminderen. Daarmee heb je de instroom niet verminderd, maar heb je het ongemak gereduceerd", aldus Timmermans.

ANP