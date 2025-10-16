Terug

Timmermans krijgt extra politiebegeleiding na intimidatie op terras

Verkiezingen

Vandaag, 11:35

Frans Timmermans krijgt extra politiebegeleiding nadat hij afgelopen zondag werd geïntimideerd op een terras in Amsterdam. Dat zei hij donderdagochtend in een interview met RTL Nieuws. De leider van GroenLinks-PvdA liet weten dat er ook andere maatregelen zijn genomen, maar wilde daar verder niets over zeggen.

Behalve de beveiligingsmaatregelen heeft het incident zijn campagne "eigenlijk niet" beïnvloed. Timmermans zegt zich niet te laten intimideren, maar gaf ook aan dat zulke voorvallen zijn dierbaren wel raken.

Van de Zilver interviewde Timmermans zondag, toen een man op hem afkwam en hem uitschold. Vier dagen later vertelde hij de verslaggever dankbaar te zijn, omdat zij tussen hem en de dreigende man in bleef staan. Daardoor kon de man niet bij hem komen.

Door ANP

