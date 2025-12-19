Volg Hart van Nederland
Jongen neergestoken op middelbare school in Amsterdam, 6 aanhoudingen

Crime

Vandaag, 12:05 - Update: 1 uur geleden

Een 16-jarige jongen is vrijdagochtend neergestoken op een middelbare school aan de Burgemeester Hogguerstraat in Amsterdam. Aan de steekpartij zou een ruzie met een andere jongere zijn voorafgegaan. Het slachtoffer is aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht.

Kort nadat de lessen begonnen, kreeg de politie om 09.40 uur een melding van de steekpartij. Agenten waren snel ter plaatse en ook een traumahelikopter landde naast de school. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De jongen zou in zijn been zijn gestoken, meldt het Parool.

De politie heeft zes jongeren aangehouden. Hoe oud zij zijn en welke rol ieder van hen heeft gespeeld, is nog niet bekend. De jongeren zouden in ieder geval betrokken zijn bij de steekpartij. De politie doet onderzoek naar de toedracht en is daarbij op zoek naar camerabeelden en getuigen.

Door Redactie Hart van Nederland

