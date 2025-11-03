Gewonde bij steekpartij school Schiedam, twee leerlingen aangehouden

Twee leerlingen van een Schiedamse school zijn maandagmiddag aangehouden na een steekpartij. Het incident gebeurde tijdens de pauze buiten het schoolterrein. Een medescholier raakte lichtgewond.

Het gaat om drie minderjarige jongens van het Ilex College. De leerlingen kregen het buiten de school aan de Burgemeester van Haarenlaan met elkaar aan de stok. Daarbij liep een jongen een steekwondje op, meldt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland. "Daarna is hij naar de docent gelopen. Die heeft volgens het protocol de politie gebeld."

De leerling hoefde niet naar het ziekenhuis. Vervolgens zijn de twee andere jongens aangehouden. De politie onderzoekt het incident.