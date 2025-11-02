Man (20) overleden in Rotterdam, vier verdachten aangehouden

Op de Flying Dutchmanstraat in Rotterdam is zondagochtend een zwaargewonde jongen aangetroffen. Even daarvoor, rond 06.30 uur, kwam bij de politie een melding binnen van een schietpartij in dezelfde straat.

Het slachtoffer, een 20-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen is overleden. De politie meldt op X dat vier mensen zijn aangehouden.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. politie doet onderzoek.