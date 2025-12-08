Volg Hart van Nederland
Jongen (17) aangehouden na steekpartij mbo-school Oss, één gewonde

Crime

Vandaag, 17:58

De politie heeft maandagmiddag een 17-jarige jongen aangehouden vanwege een steekpartij op het Koning Willem I College in Oss. Hierbij raakte een andere jongen gewond. Beide jongens zijn leerlingen van de school.

Het incident gebeurde rond 12.30 uur op de locatie van de mbo-school aan de Euterpelaan. Mogelijk werd er gestoken naar aanleiding van een ruzie tussen de jongens. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de steekpartij. Een jongen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer is aanspreekbaar.

Bij de school stonden aan het begin van de middag zeker vijf politieauto’s en een ambulance. Meerdere leerlingen stonden buiten, rond de ambulance. Later werd dus een verdachte uit Oss aangehouden.

Door Redactie Hart van Nederland

