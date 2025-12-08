Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Gewonde bij steekpartij op middelbare school in Oss

Crime

Vandaag, 13:25 - Update: 31 minuten geleden

Link gekopieerd

Bij een steekpartij op het Koning Willem I College in Oss is maandagmiddag een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer, dat gewond werd aangetroffen bij de school aan de Euterpelaan, is naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten aan Hart van Nederland.

Rond 12.30 uur kwam er bij de politie een melding binnen van een steekpartij. Agenten zijn in de buurt van de Euterpelaan op zoek naar een lichtgetinte jongen van 17 jaar met tatoeages in het gezicht. Of hij iets met het incident te maken heeft, is nog niet duidelijk. De politie waarschuwt om de jongen niet zelf te benaderen, maar direct 112 te bellen als je hem ziet.

Bij de school stonden aan het begin van de middag zeker vijf politieauto’s en een ambulance. Meerdere leerlingen stonden buiten, rond de ambulance. Hoe de steekpartij heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Ook is onduidelijk hoeveel mensen erbij betrokken waren. Er is nog niemand aangehouden. De politie doet onderzoek, melden ze op X.

Lessen gaan door

Jos van Kessel, voorzitter van het college van bestuur van het Koning Willem I College, laat aan Hart van Nederland weten dat de lessen gewoon doorgaan. Volgens hem gebeurde het incident op de derde of vierde verdieping, in de gangen van het schoolgebouw. Het slachtoffer meldde zichzelf met verwondingen, waarna hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De rest van de school heeft volgens Van Kessel niets meegekregen van het incident.

De school doet al langer regelmatig controles op ongewenste voorwerpen of andere zaken. “Dat beleid blijft gewoon van kracht,” zegt Van Kessel tegen Hart van Nederland. Ook is er nu overleg met de burgemeester en politie om de situatie onder controle te houden en te voorkomen dat het zich elders in Oss uitbreidt.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.