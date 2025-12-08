Gewonde bij steekpartij op middelbare school in Oss

Bij een steekpartij op het Koning Willem I College in Oss is maandagmiddag een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer, dat gewond werd aangetroffen bij de school aan de Euterpelaan, is naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten aan Hart van Nederland.

Rond 12.30 uur kwam er bij de politie een melding binnen van een steekpartij. Agenten zijn in de buurt van de Euterpelaan op zoek naar een lichtgetinte jongen van 17 jaar met tatoeages in het gezicht. Of hij iets met het incident te maken heeft, is nog niet duidelijk. De politie waarschuwt om de jongen niet zelf te benaderen, maar direct 112 te bellen als je hem ziet.

Bij de school stonden aan het begin van de middag zeker vijf politieauto’s en een ambulance. Meerdere leerlingen stonden buiten, rond de ambulance. Hoe de steekpartij heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Ook is onduidelijk hoeveel mensen erbij betrokken waren. Er is nog niemand aangehouden. De politie doet onderzoek, melden ze op X.

Lessen gaan door

Jos van Kessel, voorzitter van het college van bestuur van het Koning Willem I College, laat aan Hart van Nederland weten dat de lessen gewoon doorgaan. Volgens hem gebeurde het incident op de derde of vierde verdieping, in de gangen van het schoolgebouw. Het slachtoffer meldde zichzelf met verwondingen, waarna hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De rest van de school heeft volgens Van Kessel niets meegekregen van het incident.

De school doet al langer regelmatig controles op ongewenste voorwerpen of andere zaken. “Dat beleid blijft gewoon van kracht,” zegt Van Kessel tegen Hart van Nederland. Ook is er nu overleg met de burgemeester en politie om de situatie onder controle te houden en te voorkomen dat het zich elders in Oss uitbreidt.