16-jarige jongen zwaargewond bij steekpartij nabij middelbare school in Rotterdam

Crime

Vandaag, 16:48

Aan de Willem Ruyslaan in Rotterdam is vrijdag een 16-jarige jongen zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Het incident gebeurde op een fietspad naast het Luzac College. Het slachtoffer liep meerdere steekwonden op en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een 16-jarige verdachte aangehouden.

De steekpartij vond rond 13.45 uur plaats nabij de middelbare school. Het slachtoffer raakte zeer ernstig gewond. Per spoedtransport is de jongen naar het ziekenhuis gebracht.

De politie laat onder meer op X weten dat de politie direct een verdachte heeft kunnen aanhouden. Het gaat hierbij om een 16-jarige jongen. Het is nog niet duidelijk of de jongens leerlingen zijn van de nabijgelegen middelbare school. De politie doet nog onderzoek naar het incident.

