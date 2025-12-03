Steekpartij bij noodopvang Leger des Heils in Almere, één gewonde

Woensdagochtend heeft een steekpartij plaatsgevonden bij een noodopvang van het Leger des Heils in Almere. Hierbij raakte een persoon gewond.

Het incident gebeurde rond 7.45 uur op de locatie aan de Pierre de Coubertinlaan. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht, laat een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland weten. Een tweede persoon is aangehouden.

Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. De politie onderzoekt het steekincident.