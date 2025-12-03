Volg Hart van Nederland
ROC in Lelystad ontruimd om verdachte situatie, politie zet omgeving af

Crime

Vandaag, 09:55

Een school in Lelystad is woensdagochtend uit voorzorg ontruimd. De politie onderzoekt daar een "verdachte situatie".

Een politiewoordvoerder kon niet meer informatie over de situatie geven. Ook kon ze niet direct zeggen of het om een basis- of middelbare school gaat, of waar de school zich in de hoofdstad van Flevoland bevindt. Maar uit beelden van een videocorrespondent ter plaatse is op te maken dat het gaat om een school van het MBO College Lelystad aan het Agorawagenplein.

Later meer.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

