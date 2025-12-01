Man met steekwonden gevonden bij station Den Bosch na beroving

Bij het Stationsplein in Den Bosch is in de nacht van zondag op maandag een man gewond geraakt bij een steekincident. Rond 00.15 uur kreeg de politie een melding van een beroving. Agenten troffen kort daarna een man met steekwonden aan.

Over de toestand van het slachtoffer zijn nog geen verdere details bekendgemaakt. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen die meer weten op te bellen naar 0900-8844.