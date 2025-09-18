'Twee kinderen met wapens opgepakt op schoolplein in Leidschendam'

Twee kinderen zijn deze week aangehouden vanwege wapenbezit. Dit gebeurde op een middelbare school in Leidschendam. Een van de jongens had een steekwapen bij zich, de ander droeg een voorwerp dat lijkt op een vuurwapen. Dat meldt de politie aan Omroep West.

De jongens werden op het schoolplein staande gehouden door agenten die hen al opwachtten. De politie was eerder getipt dat ze mogelijk bewapend waren. Een woordvoerder van de school laat aan Omroep West weten dat de politie het tweetal daarop heeft aangehouden. De twee bleken inderdaad wapens bij zich te hebben. De politie maakt hun leeftijd niet bekend.

Brief aan ouders en docenten

Na de aanhoudingen heeft de school een brief gestuurd naar alle ouders. Ook docenten kregen een brief met daarin aanwijzingen over hoe ze met leerlingen in gesprek kunnen gaan over het incident. Een woordvoerder van de school benadrukt dat het Veurs Lyceum juist bekendstaat als een rustige en veilige school: “Dit is niet iets wat je verwacht op het Veurs Lyceum.”

De lessen zijn die dag gewoon doorgegaan. Hoe het nu verdergaat met de twee jongens, wordt duidelijk zodra het politieonderzoek is afgerond.