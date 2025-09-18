Terug

Beschonken bestuurder (27) rijdt auto met hoge snelheid water in

Ongeluk

Vandaag, 11:34

Een 27-jarige bestuurder in Noordwijkerhout reed woensdagavond met flinke snelheid zijn auto het water in. De man uit die plaats is aangehouden omdat hij onder invloed was van alcohol.

De hulpdiensten kregen om 20.45 uur een melding binnen van het ongeluk op de Schelftweg in het Zuid-Hollandse dorp. De automobilist is nog nagekeken door ambulancepersoneel maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hij is opgepakt omdat hij 675 ug/l had geblazen. De maximale toegestane hoeveelheid is 220 ug/l.

De man was de enige inzittende in de auto. Het voertuig is uit het water getakeld.

