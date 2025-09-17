Drankrijder belandt met busje in Haagse gracht

Een 36-jarige bestuurder van een personenbusje is dinsdagnacht te water geraakt in Den Haag. Hij wist zelfstandig uit het voertuig te komen en op de kant te klimmen. Daarop is hij aangehouden voor rijden onder invloed.

De hulpdiensten werden even voor 02.00 uur gealarmeerd voor het ongeval op de straat Om en Bij. De man verloor op de hoek met de Hobbemastraat de controle over het voertuig en reed het water in. Brandweerduikers controleerden of er nog andere personen in het voertuig zaten, maar dat bleek niet het geval te zijn. Ambulancepersoneel heeft de man nog nagekeken, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De man uit Den Haag is aangehouden door de politie omdat hij een positieve blaastest had, met een resultaat van 710 ug/l alcohol in zijn lichaam. De maximaal toegestane hoeveelheid is 220 ug/l. Zijn rijbewijs is ingevorderd.