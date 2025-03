Vader vergeet handrem, auto met twee kinderen rolt het water in

Een vader uit Oss kreeg vrijdagochtend de schrik van zijn leven toen zijn auto, met zijn twee kinderen erin, het water in rolde. Hij was vergeten de handrem aan te trekken. Gelukkig wist hij zijn kinderen snel in veiligheid te brengen.

Rond 08.10 uur stond de man op het punt te vertrekken vanaf de Sportlaan in Oss. Toen hij zich realiseerde dat hij iets in huis had laten liggen, stapte hij snel uit en liep naar binnen. Zijn kinderen bleven in de auto wachten. Niet veel later klonk paniekerig gegil: de auto rolde achteruit, stak de straat over en belandde in het water.

De vader twijfelde geen moment en sprong direct in actie. Hij wist zijn kinderen snel uit het ondergelopen voertuig te halen. Niemand raakte gewond.

Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om de auto uit het water te halen.