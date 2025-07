Ook opgepakte man (54) fataal ongeval Schijndel op vrije voeten

De man die maandag werd aangehouden voor betrokkenheid bij het dodelijke ongeval op de Landingsweg in Schijndel, is weer op vrije voeten. Dat meldt de politie. Eerder deze week werd al bekend dat ook de vrouwelijke verdachte is vrijgelaten.

Bij het ongeluk kwam een 79-jarige vrouw uit Rijnsburg om het leven. De twee verdachten, een man (54) en een vrouw (53), werden maandag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. De exacte toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht.

Campinggasten waren in shock door de dood van de vrouw, zo is te zien in deze video:

1:49 Ongeloof bij campinggasten Schijndel na dodelijk ongeluk

Wel verdachte

Hoewel de man is vrijgelaten, blijft hij wel verdachte in de zaak. De officier van justitie heeft bepaald dat er op dit moment onvoldoende gronden zijn om hem langer vast te houden. De vrouw is geen verdachte meer.

Wat er zich precies heeft afgespeeld op de Landingsweg is nog niet duidelijk. De politie doet verder onderzoek naar het ongeval.