Plofkraak bij juwelier in Rosmalen mislukt: 'Kwamen aan in enorme ravage'

Een plofkraak bij juwelier Schute in Rosmalen is in de nacht van maandag op dinsdag mislukt doordat het kogelwerende glas van de winkel standhield tegen een explosief. Twee mannen probeerden met een zogenoemde cobra een zijraam op te blazen, maar het glas brak niet. Ze sloegen op de vlucht zonder iets buit te maken.

Eigenaar Thomas Schute werd vroeg wakker na een telefoontje dat het alarm afging en snelde met zijn gezin naar de zaak, vertelt hij aan Hart van Nederland. Op camerabeelden zag hij hoe de daders het hazenpad kozen na de mislukte explosie. "We kwamen aan in een enorme ravage."

De winkel bleef verder ongedeerd. De juwelier, die al 40 jaar in Rosmalen actief is, laat zich niet ontmoedigen en zegt zijn winkel gewoon weer te openen zodra de schade hersteld is. "Ze zijn in ieder geval niet binnen gekomen."

Hoop ellende

Volgens de Federatie Goud en Zilver neemt het aantal overvallen op juweliers landelijk toe. De goudprijs is de afgelopen maanden fors gestegen, wat de branche volgens de organisatie aantrekkelijker maakt voor criminelen. "Dat gaat hand in hand", zegt Patrick Thio tegen Hart van Nederland.

Hoewel het nog om een beperkt aantal incidenten gaat, noemt de federatie de toename zorgelijk. "De pakkans is heel groot, maar het krijgen van een buit is wel heel lastig. De verkoper heeft er een hoop ellende aan".