Juwelier en zijn vrouw uren gegijzeld in woning Wassenaar: man (36) opgepakt

De politie heeft een 36-jarige man uit Ede aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de gewelddadige overval van een juwelier en diens vrouw in Wassenaar. Afgelopen juli werd het echtpaar op leeftijd in hun eigen huis meerdere uren gegijzeld.

De twee zijn vastgebonden, mishandeld en bedreigd. De overvallers zijn vertrokken met "een grote buit", meldt de politie. Een woordvoerder zegt om privacyredenen niets te kunnen melden over de inhoud van de buit en de geldwaarde ervan. In onder meer Opsporing Verzocht is aandacht geweest voor de zaak. In een uitzending van dat programma vertelde de politie dat het om waardevolle sieraden ging.

Onderzoek naar andere mensen die bij de overval betrokken waren, loopt nog. De man die dinsdag werd aangehouden zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

