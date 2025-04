Opvallende stijging hit-and-run-overvallen, 'daders nemen groot risico'

Na een daling van het aantal overvallen in de laatste jaren, laat het aantal in de eerste maanden van dit jaar een opvallende toename zien. Tot en met april telde de politie al 218 overvallen, 69 meer dan in dezelfde periode vorig jaar (149).

Tot nu toe werden 182 verdachten van overvallen aangehouden. Volgens Jos van der Stap, landelijk overvalcoördinator bij de politie, zijn het steeds vaker jongeren die onvoorbereide 'hit-and-run'-overvallen plegen. "Daarmee nemen ze een groot risico, want de pakkans is groot en de buit is vaak klein."

Vooral bij juweliers worden vaker overvallen gepleegd. Dit jaar zijn het er al veertien, terwijl het er heel vorig jaar elf waren. Ook horecazaken, supermarkten en tankstations zijn een gewild doelwit, aldus Van der Stap. Hij ziet nog geen verklaring voor de stijging van het aantal overvallen.

