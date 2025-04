'Recordhoge goudprijs leidt tot meer overvallen op juweliers'

De goudprijs is dit jaar met 20 procent gestegen en bereikte donderdag opnieuw een recordhoogte. Die ontwikkeling lijkt ook criminelen niet te zijn ontgaan. Patrick Thio, directeur van de Federatie Goud en Zilver, vertelt aan het AD dat de juweliersbranche te maken heeft met een toename van het aantal overvallen.

Hoewel Thio geen exacte cijfers noemt, bevestigt hij dat het aantal overvalspogingen toeneemt. "Dat baart natuurlijk zorgen. Het gaat nog steeds om een beperkt aantal incidenten, maar het zijn er wel meer dan vorig jaar."

Benieuwd welke straffen er zijn in Nederland? Dat zie je in de video bovenaan dit artikel.

Als mogelijke verklaring wijst Thio op de gestegen goudprijs. "Zeker weten doe je het natuurlijk niet, ik kan niet in het hoofd van overvallers kijken. Maar het zou zomaar kunnen."

Meerdere overvallen

De afgelopen tijd vonden overvallen plaats in onder andere Leeuwarden, Schoonhoven, Wateringen, Lelystad en Rhenen. Niet in alle gevallen wisten de daders iets buit te maken. Volgens Patrick Thio is dat niet verrassend.

"De kans op buit is klein, de pakkans groot", zegt Thio. "Juwelierszaken hebben vaak een uitgebreide beveiliging. Denk aan rampalen om ramkraken te voorkomen, rolluiken, gepantserd glas, goed beveiligde kluizen waarin de voorraad na sluitingstijd verdwijnt, rookmachines die het zicht belemmeren, bewegingsmelders en camera's. Ik zeg altijd: het is ontzettend dom om een juwelier te overvallen."

Naast de risico's voor criminelen wijst Thio op de gevolgen voor ondernemers en personeel. "De schade is enorm, niet alleen financieel, maar ook emotioneel. Ik zou willen dat dieven zich dat zouden realiseren."