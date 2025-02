Inbreker slaat 'als een dolle' vitrines Bijenkorf Eindhoven kapot

In De Bijenkorf in Eindhoven heeft een dief allemaal vitrines aan gruzelementen geslagen. De politie was donderdagochtend met zeker tien agenten ter plaatse, bevestigt een politiewoordvoerder. Iets na 06.00 uur werd ingebroken bij een juwelier in het warenhuis. "We weten dat er iets is buitgemaakt, maar nog niet precies wat", aldus een politiewoordvoerder.

"Iemand heeft redelijk brutaal ingebroken door een ruit te vernielen aan de voorzijde van het pand", zegt de woordvoerder van de politie. De verdachte is de Bijenkorf "ingerend" en heeft "als een dolle vitrines kapotgeslagen", zegt hij.

Sporenonderzoek

De politie was snel ter plaatse en zette hondengeleiders in. "Maar de persoon of personen waren even snel weg als ze het pand inkwamen." In de middag is duidelijk geworden dat het gaat om één dief.

De politie heeft een groot deel van de ochtend sporenonderzoek gedaan in en rond de Bijenkorf. Ook zijn camerabeelden uit het winkelgebied rond het warenhuis opgevraagd. Aan het einde van de ochtend was het onderzoek ter plaatse afgerond, laat een woordvoerster van de politie weten. Dat heeft nog niet geleid tot een aanhouding.