Drugslab in vakantiewoning Oirschot ontdekt, niemand opgepakt

In een vakantiewoning aan de Mousten in Oirschot is donderdag een drugslab gevonden. Dat gebeurde na een melding bij de politie. Er is nog niemand opgepakt.

Agenten gingen rond 08.30 uur naar het huis. Binnen zagen ze spullen die horen bij het maken van synthetische drugs. Daarna kwamen specialisten verder onderzoek doen.

Onderzoek in de woning

Experts van forensische opsporing en een landelijk team dat drugslabs opruimt, onderzoeken de woning. Zij bekijken welke drugs er zijn gemaakt en hoe het lab werkte.

De politie vraagt mensen die iets verdachts hebben gezien in de buurt om zich te melden. Dat kan via de Opsporingstiplijn (0800-6070) of anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).