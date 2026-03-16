'In deze stad is drugscriminaliteit het grootste probleem van Nederland'

Gemeenten in de Nederlandse grensregio’s kampen relatief vaak met problemen rond drugs- en wapenhandel en uitbuiting. Dat meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek naar ondermijnende criminaliteit in 336 gemeenten.

Uit het onderzoek blijkt dat de situatie het meest zorgelijk is in het Limburgse Heerlen. Volgens de cijfers heeft die gemeente per inwoner de meeste gevallen van drugs- en wapenhandel. Ook worden daar de meeste anonieme meldingen gedaan over verdachte activiteiten en lopen relatief veel jongeren risico om in de drugscriminaliteit terecht te komen.

'De narcoticastad van Nederland'

Burgemeester Roel Wever noemt zijn stad tegenover RTL Nieuws 'de narcoticastad van Nederland'. Hij zegt niet verrast te zijn dat Heerlen bovenaan staat op de zogenoemde Onderwereldkaart. Volgens hem is de problematiek vergelijkbaar met die in grote steden.

Wever is kritisch op minister Van Weel van Justitie en Veiligheid en pleit voor meer politiecapaciteit. "Mijn basisteam van de politie is sinds 2022 met 30 fte geslonken door een ondoorzichtig rekenmodel. Zolang de minister vooral naar de systeemwereld kijkt en niet naar wat hier gebeurt, vrees ik dat we de komende jaren geen extra agenten krijgen en hoog blijven scoren op de Onderwereldkaart."

Volgens politiechef Jan van Loosbroek van de Eenheid Limburg zijn grensgemeenten aantrekkelijk voor criminelen. "Criminelen benutten de voordelen van de grens. In Limburg spreiden ze hun activiteiten ook over Duitsland en België, wat opsporing lastiger maakt."

In grensgemeenten registreert de politie aanzienlijk meer zaken van drugs- en wapenhandel. Dat merken inwoners ook: het aantal meldingen van ondermijnende criminaliteit bij Meld Misdaad Anoniem ligt in grensgemeenten 61 procent hoger dan in de rest van het land.

Voor het onderzoek keek RTL Nieuws onder meer naar signalen van witwassen, het ronselen van jongeren als drugskoeriers en de aanwezigheid van drugslabs. Met die gegevens stelde de redactie een nieuwe Onderwereldkaart samen. Een directe vergelijking met de editie uit 2022 is volgens RTL niet mogelijk, omdat toen niet precies dezelfde indicatoren zijn gemeten.