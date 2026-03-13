Volg Hart van Nederland
Nederlander gepakt op schip met 1800 kilo cocaïne bij de Azoren

Nederlander gepakt op schip met 1800 kilo cocaïne bij de Azoren

Crime

Vandaag, 12:56

Een Nederlander is afgelopen week aangehouden op een vissersboot met aan boord 1800 kilo cocaïne, meldt de Portugese politie. Het schip voer op ruim 800 kilometer van de Azoren, op de Atlantische Oceaan. Vier Brazilianen en drie Surinamers aan boord zijn ook aangehouden.

Het schip was afkomstig uit Zuid-Amerika. De aangehouden bemanning en de drugs zijn met een Portugees marineschip naar de haven van Ponta Delgada op de Azoren gevaren. De Portugese recherche werkte bij de operatie samen met de Portugese marine en de luchtmacht. Ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk waren betrokken.

