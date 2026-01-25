Roemeense politie grijpt Nederlander met 12 kilo 'zombiedrugs' in de kraag

Met een grote hoeveelheid psychoactieve drugs op pad gaan naar Roemenië bleek niet zo'n goed idee voor een 50-jarige Nederlandse man. Hij werd vrijdag namelijk gesnapt door de plaatselijke politie en een speciale justitie-eenheid. In totaal had hij 12 kilo van de zogenoemde 'zombiedrug' bij zich. De man zit de komende 30 dagen vast in het Oost-Europese land.

Hij had het goedje in Nederland weten te verkrijgen en was voornemens dit via een internationaal transportbedrijf door te verkopen in Roemenië, schrijft de hulpdienst in een bericht op zijn site. Vanuit het transportbedrijf probeerde de Nederlander de zombiedrugs in de achterbak van een gehuurd voertuig te vervoeren. Hij had de middelen in twee koffers gestopt.

Wat is deze zombiedrug? De officiële naam is N-ethylnorpentedrone, afgekort tot NEP en met bijnaam zombiedrug, is een designerdrug. Volgens verslavingszorginstelling Jellinek geeft het middel een stimulerend effect, waarmee het een beetje lijkt op MDMA of cocaïne. Na gebruik van de drug kan het voorkomen dat men moeilijk in slaap komt en dat dit effect soms wel langer dan 24 uur kan duren, vandaar de bijnaam. Omdat NEP nog een nieuwe drug is, zijn nog niet alle effecten en risico's in kaart gebracht. Jellinek denkt dat - als men kijkt naar de effecten van middelen die op NEP lijken - het de volgende risico's met zich meebrengt: oververhitting

hart- en vaatproblemen

verslaving

psychische klachten

hersenschade

gewichtsverlies NEP valt onder de Opiumwet en is daarom verboden. Meer informatie over het middel valt te lezen op de site van Jellinek.

Afhankelijk van drugs

In de Roemeense hoofdstad Boekarest werd hij op heterdaad betrapt en ingerekend. Toen de agenten de koffers openmaakten troffen ze de zakken aan. "Op de markt staat dit bekend als zombiedrug, een stof die vaak door jonge gebruikers wordt ingenomen", aldus de politie.

Het ging naar schatting om zo’n 120.000 doses, verkocht voor 10 leu per zakje van 10 gram. De leu is de Roemeense munteenheid en staat gelijk aan een kleine twee euro. Daarmee is de drug goedkoop en makkelijk te verkrijgen, vooral voor verslaafden. “Ze blijven zo fysiek en mentaal afhankelijk van deze drugs, met ernstige gezondheidsklachten of zelfs de dood tot gevolg.”