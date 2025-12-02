Volg Hart van Nederland
Drugslab en flakka ontdekt op camping: twee mannen (32 en 36) aangehouden

Crime

Vandaag, 14:22 - Update: 2 uur geleden

De politie heeft op camping De Witte Plas bij het dorp Schijf in Noord-Brabant een werkend drugslab aangetroffen. Agenten kwamen ter plaatse na een melding van dierenleed in een woning op het terrein. Eenmaal daar roken de agenten ter plaatse een sterke chemische geur, genoeg reden voor verder onderzoek.

Toen de agenten de woning binnengingen, werden zij tegengewerkt door een 32-jarige man. Hij is direct aangehouden voor belemmering. In het pand troffen zij vervolgens een actief drugslab aan, waar de zogenoemde 'zombiedrug' flakka werd geproduceerd.

Aanhoudingen

In totaal zijn twee personen aangehouden, het gaat om twee mannen uit Sint Willebrord van 32 en 36 jaar. Zij zijn overgebracht naar een cellencomplex en zitten nog vast voor verhoor. De politie laat weten dat de aanwezige drugs in beslag is genomen.

Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) kwamen naar de camping om het drugslab veilig te ontmantelen. Alle materialen en apparatuur zijn daarbij afgevoerd.

Door Joep Higler

