Deze 'crackbus' moet overlast van verslaafden in Rotterdam aanpakken

Beleid

Vandaag, 23:14

Drugsgebruikers zorgen in Rotterdam voor zoveel overlast dat bewoners zich onveilig voelen op straat. Vooral in het Oude Westen zeggen mensen 's avonds nauwelijks nog naar buiten te durven.

Verslaafden die drugs gebruiken in steegjes, op straat en in portieken: veel Rotterdammers zijn het spuugzat. Jeroen Postma, lijsttrekker van GroenLinks-PvdA, pleit in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen voor de komst van een gebruikersbus, in de volksmond ook wel de 'crackbus' genoemd. Die bus moet de overlast verminderen en de stap naar goede zorg voor verslaafden verkleinen. Postma wil daarbij putten uit de ervaringen in Amsterdam, waar al bijna een jaar met een gebruikersbus wordt gewerkt.

'Mensen durven niet meer naar buiten'

"In Rotterdam loopt het echt de spuigaten uit. Je hebt in het Oude Westen van Rotterdam meerdere hotspots waar verslaafden gebruiken en overlast zorgen. Schreeuwen, verward gedrag. Sommige mensen durven 's avonds niet eens meer naar buiten", aldus Postma, die het plan heeft opgenomen in zijn verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Onze hoop, of eigenlijk onze verwachting, is dat we meer zicht krijgen op de verslaafden en hen op de lange termijn kunnen helpen."

Door Redactie Hart van Nederland

