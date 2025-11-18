Overlast daklozen in Rotterdam piekt: 'We durven niet meer naar buiten'

Injectienaalden op straat, ontlasting bij terrassen en massaal drugsgebruik. Bewoners uit de Rotterdamse wijken Oude Westen en Dijkzigt ervaren al jarenlang overlast van een groep rondhangende daklozen en verslaafden, met dit jaar als nieuw dieptepunt. Het zorgt voor grote onrust in de wijk en het veiligheidsgevoel van omwonenden neemt behoorlijk af.

De bewoners eisen actie. "Het speelt al lang, maar sinds anderhalf jaar loopt het echt weer uit de klauwen", vertelt Hennie van Schaik, buurtbewoner en lid van de wijkraad Dijkzigt Oude Westen. "Bewoners kunnen niet meer normaal over straat of durven niet meer naar buiten. We zijn er klaar mee. De verslaafden zijn verward, slapen buiten, zien geen andere mogelijkheden. Die mensen hebben hulp nodig en moeten opgenomen worden."

Gepoept op terras

Van Schaik maakt zich grote zorgen om de veiligheid in de wijk. "De naalden en ontlasting liggen gewoon op straat nu. Hier lopen ook kleine kinderen en huisdieren. Er moet snel wat gebeuren voordat het echt misgaat."

Bij horecaondernemer Joris van Dongen gaat het al regelmatig mis. "Het is al zeker weer een jaar bezig, maar zo erg heb ik nog nooit meegemaakt", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Mijn personeel is zelfs een keer geslagen, ze hebben gepoept bij het terras, ze jatten drank van de gasten, liggen iedere ochtend op mijn terrasbanken te slapen. Dat zegt al genoeg. Het schrikt mijn publiek af."

Nieuwe aanpak

De politie is op de hoogte van de overlastgevende groep rondom het Museumpark. "Er zijn meerdere meldingen bij ons bekend, onder andere van vechtpartijtjes tussen de overlastgevers onderling. Ook overige meldingen van overlast zoals het openlijk gebruiken van drugs of wildplassen krijgen wij met regelmaat door", laat een woordvoerder weten aan Hart van Nederland. "Samen met de handhavers van de gemeente wordt er regelmatig gesurveilleerd in de omgeving. Waar nodig is treden wij als politie handhavend op. Dat betekent dat wij bekeuren bij bijvoorbeeld wildplassen en andere strafbare feiten, mits wij deze op heterdaad waarnemen."

De gemeente Rotterdam is druk om met oplossingen te komen voor de overlast. Een nieuw plan van aanpak wordt maandagmiddag besproken in het college en dinsdag wordt de raad geïnformeerd. Of deze nieuwe oplossingen gaan helpen, is voor de bewoners nog even afwachten.