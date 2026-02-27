Volg Hart van Nederland
Haagse wijk snakt naar ingrijpen tegen drugsproblemen: 'Holt achteruit'

Crime

Vandaag, 19:29

Buurtbewoners in het Oude Centrum van Den Haag trekken aan de bel. Volgens hen is de overlast door drugsgebruik, verwarde mensen en prostitutie de afgelopen jaren flink toegenomen. Vooral 's avonds voelen mensen zich minder veilig op straat. "Het holt achteruit hier", zegt een buurtbewoner tegen Hart van Nederland.

In de buurt zitten meerdere zogenoemde gebruikersruimtes waar langdurig verslaafden onder begeleiding drugs mogen gebruiken. Dealers mogen daar niet naar binnen. Maar volgens bewoners ontstaat de overlast juist op straat. "Drugsgebruik wordt harder. Regelmatig is er een junk die tegen een woning loopt te poepen. Ik zie dit dagelijks."

Buurtbewoners voelen zich niet serieus genomen. "Het voelt voor ons, wijkbewoners, alsof we minder belangrijk zijn", zegt een andere omwonende tegen Hart van Nederland. Ze zeggen dat de gemeente wel luistert, maar dat er weinig verandert. "De gemeente biedt heel lief een luisterend oor, maar dan gebeurt er niets."

Motie

In de gemeenteraad is het onderwerp opnieuw aangekaart. VVD-raadslid Lotte van Basten Batenburg heeft een motie ingediend voor strenger beleid tegen drugsoverlast in het Oude Centrum. Bewoners hopen dat er snel maatregelen volgen, zodat zij zich weer veiliger voelen in hun eigen buurt.

Door Redactie Hart van Nederland

