Drugskamers Amsterdam verlagen criminaliteit: 'Op straat ziet iedereen het'

Een plek waar drugsgebruikers in alle rust kunnen gebruiken. Het klinkt misschien raar, maar uit onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt dat dit de criminaliteit in buurten kan verlagen. De kamers bieden verslaafden een veilige plek om drugs te gebruiken, wat het straatgebruik vermindert.

Gemiddeld bezoeken dertien mensen per dag de bestaande locaties. Hiermee daalt de straatcriminaliteit met bijna 25 procent. Maatschappelijk werkers houden toezicht op het gebruik en voorkomen zo ook dat iemand een overdosis neemt.

'Niet smakelijk'

Op de Stadhouderskade in Amsterdam zit een inloophuis van de Regenboog Groep. In het huis zijn kamers ingericht waar verslaafde drugsgebruikers in een veilige en schone omgeving kunnen gebruiken. Er zijn maatschappelijk werkers aanwezig om toezicht te houden.

René is een van de gebruikers en is blij dat hij van de kamer in Amsterdam gebruik kan maken, vertelt hij tegen Hart van Nederland. Inmiddels woont hij vier jaar op straat. Eerst gebruikte hij recreatief in het weekend, maar nu gebruikt hij dagelijks. "Ik rook cocaïne en heroïne, helaas. Ik vind het belangrijk dat dit er is. Als ik het op straat doe, zien andere mensen het, en zij vinden dat niet smakelijk om te zien", legt hij uit.