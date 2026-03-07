Volg Hart van Nederland
400 kilo cocaïne gevonden tussen bananen in haven Vlissingen

Vandaag, 09:31

De douane heeft in de haven van Vlissingen een grote partij cocaïne onderschept. Het gaat om 400 kilo drugs die verstopt zat tussen een lading bananen op een schip uit Ecuador. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

De drugs werden op 6 maart ontdekt tijdens een reguliere controle van de douane. Die controle werd uitgevoerd na een risicoanalyse.

Volgens de douane zat de cocaïne verstopt in een pallet met bananen. Het schip waarop de lading stond was afkomstig uit Ecuador. De partij had een straatwaarde van ongeveer 20 miljoen euro.

De in beslag genomen cocaïne is inmiddels vernietigd.

Door Redactie Hart van Nederland

