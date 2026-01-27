Een van grootste cocaïnevangsten ooit in Nederland: bijna 5000 kilo cocaïne onderschept

De Douane heeft tijdens een reguliere controle een partij van bijna 5000 kilo cocaïne onderschept. Omdat de drugs bestemd waren voor een bedrijf in de gemeente Moerdijk, gaat het om een van de grootste drugsvangsten ooit met Nederland als eindbestemming.

Op donderdag 8 en vrijdag 9 januari 2026 controleerde de Douane twee containers met elektrische magneten die afkomstig waren uit Ecuador. Tijdens het scannen van de lading werden afwijkingen in de magneten waargenomen. Daarop besloten douanemedewerkers drie magneten nader te onderzoeken.

Bij die controle werden in totaal 4882 pakketten cocaïne aangetroffen, verborgen in de drie magneten. Samen waren de pakketten goed voor bijna 5000 kilo cocaïne.

Na de vondst startte het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, politie en het Openbaar Ministerie, een strafrechtelijk onderzoek. Op donderdag 22 januari werden de containers onder toezicht vervoerd en uiteindelijk afgeleverd bij een bedrijf in Brabant.

In het kader van het onderzoek zijn diezelfde dag drie personen aangehouden. Twee verdachten zijn later weer heengezonden. De derde verdachte, een 52-jarige man uit Sliedrecht, is dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat de man nog veertien dagen langer in voorlopige hechtenis blijft.