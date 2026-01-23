'Schietgeweld op A59 was ruzie in criminele circuit, getuige slaat betrokkene'

De schietpartij op de snelweg A59 bij Heusden (Noord-Brabant) lijkt mogelijk te gaan om een ruzie in het criminele circuit. Dat meldt Omroep Brabant. Bij de schietpartij donderdagavond raakte één iemand lichtgewond. Een getuige vertelt tegen de omroep dat hij een betrokkene 'op zijn bek' heeft geslagen.

Er zou tijdens het rijden vanuit een auto geschoten zijn op een andere auto met daarin drie mannen. Na de schietpartij hebben de inzittenden van de beschoten auto het op het rennen gezet. De politie heeft drie aanhoudingen verricht. Of de schutter daar ook bij zit, is niet duidelijk.

Schietgeweld

Robbie Thijssen uit Breda zag het allemaal gebeuren, vertelt hij tegen Omroep Brabant. Toen hij over de snelweg reed, werd hij plots met hoge snelheid afgesneden door een zwarte Kia, gevolgd door grote zwarte auto. "Met 200 kilometer per uur vloog de auto over de vluchtstrook", zegt de ooggetuige.

"Iemand schoot zo met een pistool bij de Kia naar binnen", aldus Robbie. De Kia, met daarin de drie mannen, kwam daarna tot stilstand. Robbie zette zijn auto vervolgens voor de Kia, maar de drie mannen vluchtten weg. Vlak daarna stopte een witte Golf en een man stapte uit. "Hij trok de achterklep open om te zoeken naar iets. Ik denk een zak drugs of geld."

Geslagen

De man zei tegen Robbie dat hij weg moest gaan, maar daar was de ooggetuige niet van gediend. "Ik zei: 'Fuck off' en daarna sloeg ik hem op zijn bek." De politie was snel ter plaatse en de weg werd afgesloten. Volgens de ooggetuige zaten er kogelgaten in de voorruit van de Kia.

Wat er precies is gebeurd en wat er aan de schietpartij vooraf ging, wordt onderzocht. De politie kon vrijdagochtend desgevraagd geen verdere details geven over het incident.