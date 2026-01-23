Bejaarde snelheidsduivel rijdt 108 km/u te hard op de A2

Op de A2 tussen Born en Echt is donderdagavond 22 januari een automobilist betrapt op een forse snelheidsovertreding. De bestuurder reed met zijn Kia Sportage maar liefst 205 kilometer per uur, terwijl op dat traject een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur geldt.

Agenten voerden meerdere snelheidsmetingen uit. Na correctie bleek sprake van een overschrijding van 108 kilometer per uur, meer dan het dubbele van de toegestane snelheid.

Rijbewijs kwijt

De bestuurder, een 72-jarige man uit Grathem, is direct zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Dat is ter plekke ingevorderd. Hij zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden voor de overtreding.

Daarnaast krijgt de man een verplichte cursus opgelegd via het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).