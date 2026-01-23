Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Bejaarde snelheidsduivel rijdt 108 km/u te hard op de A2

Bejaarde snelheidsduivel rijdt 108 km/u te hard op de A2

Crime

Vandaag, 08:44 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Op de A2 tussen Born en Echt is donderdagavond 22 januari een automobilist betrapt op een forse snelheidsovertreding. De bestuurder reed met zijn Kia Sportage maar liefst 205 kilometer per uur, terwijl op dat traject een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur geldt.

Agenten voerden meerdere snelheidsmetingen uit. Na correctie bleek sprake van een overschrijding van 108 kilometer per uur, meer dan het dubbele van de toegestane snelheid.

Benieuwd welke straffen er zijn in Nederland? Dat leggen we voor je uit in deze video:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Rijbewijs kwijt

De bestuurder, een 72-jarige man uit Grathem, is direct zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Dat is ter plekke ingevorderd. Hij zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden voor de overtreding.

Daarnaast krijgt de man een verplichte cursus opgelegd via het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Lees ook

Snelheidsduivels maken wegen onveilig in Zeeland
Snelheidsduivels maken wegen onveilig in Zeeland
Snelheidsduivels raken rijbewijs kwijt na dollemansrit over A1 met 200 km/u
Snelheidsduivels raken rijbewijs kwijt na dollemansrit over A1 met 200 km/u
Snelheidsduivel scheurt met 200 km/u over N340 bij Dalfsen
Snelheidsduivel scheurt met 200 km/u over N340 bij Dalfsen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.