Snelheidsduivels maken wegen onveilig in Zeeland

Een autostoet maakte zondag meerdere plekken in Zeeland onveilig met asociaal rijgedrag. Volgens de politie was het een geplande tocht, die was aangekondigd op de website van de bestuurders zelf.

In Ermelo zijn de bewoners de snelheidsduivels op hun weg dusdanig zat, dat ze zelf ingrijpen. In de bovenstaande video zie je hoe.

De politie ontving zondagmiddag meerdere bezorgde telefoontjes over de snelheidsduivels. De optocht scheurde op een hoog tempo door Wolphaartsdijk, waarbij fietsers en andere weggebruikers in gevaar kwamen. Een dorp verder in 's-Heer Arendskerke vloog zelfs een sportauto in brand.

Niet lang na de brandmelding dook de stoet op in Walcheren. Uiteindelijk eindigde de tocht in Kamperland, waar de politie de wegmisbruikers aantrof tijdens de lunch.

Video van 'prestaties'

Uit onderzoek bleek dat de bestuurders deelnamen aan een geplande Zeeland-tocht. Zo'n twintig automobilisten raceten door het landschap.

Een van de auto's had achterop een camera-installatie, waarmee de deelnemende sportauto's waren vastgelegd. De wegpiraten konden tegen betaling een video ontvangen van hun 'prestaties'. Zowel de auto als de camerabeelden zijn in beslag genomen. Een van de deelnemers is staande gehouden.

De verkeerspolitie van Zeeland-West-Brabant waarschuwt onder hun Instagram-bericht: "Elke dag vallen er (zwaar)gewonden en dodelijke slachtoffers door te hard rijden. Houd je aan de verkeersregels en rij verantwoord!"