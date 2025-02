Beruchte eiergooier al bijna jaar actief: wie bekogelt fietsers in Zeeland? 'Bijna blind geweest'

Even lekker uitwaaien op en rond de Zeeuwse Oosterscheldekering is er voor fietsers tegenwoordig niet meer bij. Al bijna een jaar is er een eiergooier actief, die vanuit een auto fietsers het leven zuur maakt. Inwoners van de omliggende plaatsen zijn woest. Het is namelijk al een paar keer bijna verkeerd afgelopen.

Iedere keer is het hetzelfde liedje: iemand gooit op hoge snelheid eieren naar fietsers die niks doorhebben als ze rustig het negen kilometer lange Deltawerk over proberen te steken. Het gebeurt aan het einde van de middag, vanuit een donkere auto, in de richting van Burgh-Haamstede naar Kamperland, noord naar zuid. Hart van Nederland heeft met vier personen gesproken die geraakt zijn. Ook zijn er nog meerdere gevallen bekend bij en bevestigd aan de redactie.

In het oog

Marco Arkesteyn uit Burgh-Haamstede is de laatste gedupeerde. Vorig jaar gebeurde het hem al eens, maar dinsdagmiddag was het opnieuw raak. Letterlijk en figuurlijk, want een ei spat uiteen op zijn gezicht. "Toen was ik het zat en heb ik het op Facebook gezet", briest Marco. "Hij zou in mijn oog terecht zijn gekomen... dan was ik blind geweest." De bij de post gevoegde foto spreekt boekdelen:

Marco Arkesteyn vlak na het jongste voorval met ei op zijn gezicht

Marco heeft er melding van gemaakt bij de politie. Ook Monica Verwij, eveneens afkomstig uit Burgh-Haamstede, heeft aan de bel getrokken bij de politie en zelfs aangifte gedaan. Ze is vier keer slachtoffer geworden van de eiersmijter, waarvan het drie keer raak was op respectievelijk haar hoofd, haar hand en haar elleboog.

Bij Monica zitten de eierresten nog in het haar nadat ze op 2 september voor de eerste keer een ei op haar hoofd krijgt

Vogel

In eerste instantie denkt ze nog te maken te hebben met een vogel die vanuit de lucht per ongeluk een ei op haar heeft laten vallen. Maar na twee keer geraakt te zijn denkt ze daar toch nog een keer extra over na. Ze besluit, als het nog een keer gebeurt, te stoppen en op de eierresten te kijken. En wat blijkt? "Er zat een stempel op een van de stukjes schaal. Dat kan maar één ding betekenen: deze eieren zijn door iemand gekocht die er doelbewust mee gooit."

Monica ziet op een van de eieren een stempel staan

Monica zegt dat ze sinds de eiergooi-incidenten een stuk meer op haar hoede is, met name op de maandagen. Op die dag fietst ze namelijk van haar huis naar haar werk en vice versa. Alle vier de voorvallen zijn - de oplettende lezer kan het al raden - aan het einde van de middag en de pluimveeprojectielen komen haar kant uit als ze van haar werk in de richting van Burg-Haamstede fietst.

Kleerscheuren

Maar stoppen met fietsen, dat zal Monica niet doen. Daar is het gebied te mooi voor. Dat laatste zegt ook Frans Wobben ui Serooskerke. Hij is tweemaal slachtoffer geworden, een keer in april 2024 en in oktober van hetzelfde jaar en ook hij spreekt schande van de situatie. "Een ei kwam op de binnenzijde van mijn dijbeen terecht en een op het stuur van mijn fiets. Stel je voor dat dit bij een iemand zou zijn gebeurd die ouder is en uit balans raakt."

Jan Aleman uit het nabijgelegen Zuid-Hollandse Ouddorp fietst ook met grote regelmaat met een vriendenclub in de buurt van de Oosterschelde. Meermaals zijn ze al bekogeld, al is Jan er zelf gelukkig nog zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Maar dat kan men niet zeggen van zijn fietsvrienden Kees en Anthony:

Kees werd geraakt op zijn fietsschoen

Anthony kreeg er een vol op zijn been, zijn broek zat onder

Ze hebben al een keer een zwarte Mercedes A-klasse gezien, maar helaas geen kenteken. "Je schrikt je de pleuris", zegt Jan. "En op zo'n moment denk je er niet aan een kenteken te noteren. Of de politie iets kan vraag ik mij dus af." De vriendenclub zegt in contact te staan met de politie.

Aanhouding

De politie zegt inderdaad bekend te zijn met de verhalen en goed nieuws: donderdag is een aanhouding verricht, een 22-jarige verdachte uit Zierikzee. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Hoeveel aangiftes er inmiddels binnen zijn is op moment van schrijven nog niet bekend.

De jongere uit Zierikzee is aangehouden in een al lopend onderzoek en wordt nu ook verdacht van betrokkenheid bij het eieren gooien. De meldingen die na alle media-aandacht binnen zijn gekomen, zijn volgens de politie van harte welkom, maar ze roepen slachtoffers op om zich vooral direct na een incident te melden. Tips en beelden zijn ook welkom.