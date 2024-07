Bizar: Sint Pancras in de ban van 'de frituurvetgooier'

Fiets je rustig van werk of school naar huis, krijg je ineens frituurvet of zwarte smurrie over je heen gegooid! In het Noord-Hollandse Sint Pancras is het het gesprek van de dag, want vanuit een bestelauto -aldus getuigen en gedupeerden - gooit een of andere onverlaat vieze, stinkende en plakkerige stoffen over onschuldige dorpsbewoners.

Het heeft zelfs vernielde kleding en schoenen tot gevolg. De zoon van Claudia overkwam het op 10 juli. Van het geld dat hij had gekregen voor het slagen voor zijn eindexamen had hij nét nieuwe schoenen en een jas gekocht. Hij fietste terug naar huis vanaf zijn werk toen op de Benedenweg de 'frituurvetgooier' toesloeg: een enorme plens zwarte smurrie belandde op zijn rug. De kleding kan hij weggooien.

Lees ook: Luchtballon maakt noodlanding na beschieting met luchtdrukwapen

Geur blijft hangen

Hij spoedt zich huiswaarts: "Toen hij thuiskwam schrok ik heel erg. Hij zat van onder tot boven onder. Het leek olie, maar rook naar benzine of diesel. De geur hing enorm in huis en heeft er nog heel lang gehangen", zegt de gefrustreerde Claudia. Ze heeft melding gedaan en wil ook nog aangifte gaan doen bij de politie.

Ook hij zag een bestelauto, blauw van kleur, zo vertelt hij haar na het incident. De bijrijder haalt net iets naar binnen en de twee schreeuwen nog naar elkaar. Claudia: "Wat is de intentie? Hebben ze iets tegen mijn kind? Later hoor je dat er dan meer gedupeerden zijn maar dit is echt verschrikkelijk."

Ook andere gedupeerden die door Hart van Nederland gesproken zijn, bevestigen dat het om een blauwe bestelauto gaat. Een van hen kreeg frituurvet over zich heen, het heeft dagen geduurd om de fiets en kleding weer schoon te krijgen.

Tips welkom

De politie zit bovenop de zaak en zoekt naar meer getuigen. Er zijn inmiddels vier meldingen en een aangifte binnen. Wijkagenten Cengiz Guney en Daphne van Bruggen zijn oplettend: "Baldadigheid komt vaker voor maar nu lijkt het een trend te worden", zegt Van Bruggen. "Ik heb zelf nog nooit zo'n meldingen meegemaakt", licht Guney toe. "Als je een onbekende vloeistof in je gezicht krijgt is dat verschrikkelijk."

Er is dus een gemene deler van alle meldingen en dat is het blauwe busje. Verder is er een summier signalement, de bijrijder zou een jonge man zijn met een lichte huidskleur en kort donker haar. Wie tips of camerabeelden heeft, mag contact opnemen met de politie via 0800 - 6070 of het tipformulier op de site.