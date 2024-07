Schoonmakers Utrecht CS werden onwel door onbekende drank

De vloeistof die de twee schoonmakers bij Utrecht Centraal Station dinsdagochtend hadden gedronken, is een nog onbekende drank. Dat laat de politie weten na onderzoek. Direct na afloop van hun werk dronken de twee het middeltje, wat een van beide fataal is geworden.

Het is ook niet duidelijk hoe ze aan het drankje zijn gekomen, "of ze die bij zich hadden of ergens hebben gevonden", aldus een woordvoerder. Het onderzoek gaat overigens nog wel verder. Wat wel helder is, is dat de arbeidsomstandigheden niks met het tragische voorval te maken heeft.

Ook zou er geen sprake van zijn dat er een gevaarlijke stof in de trein die ze aan het schoonmaken waren, aanwezig was. En er is ook al geconcludeerd dat de twee niet op een verkeerde manier gebruik hebben gemaakt van schoonmaakmiddelen.

Buiten levensgevaar

De man die om het leven kwam overleed woensdag. Het gaat om een 49-jarige Amsterdammer. Hij werd dinsdag rond 04.00 uur bij de Dichtersbaan in Utrecht gevonden. Zijn collega, een 63-jarige Utrechter, lag op de openbare weg dicht bij het terrein van de NS. Hij ligt in het ziekenhuis en zou niet in levensgevaar verkeren.

ANP