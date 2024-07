Schapen lopen midden op snelweg A50, weggebruikers schieten te hulp

Als er een schaap over de dam is, volgen er meer. Dat werd woensdagavond duidelijk op de A50 bij knooppunt Valburg. Daar liepen meerdere schapen op de weg, waarvan de eigenaar nergens te bekennen was.

Rond 22.30 uur werd de politie gealarmeerd die met spoed ter plaatse kwam. Verschillende weggebruikers twijfelden echter geen moment en schoten te hulp. Gezamenlijk wisten ze de schapen te vangen om aanrijdingen te voorkomen.

Hulpverleners hebben vervolgens de actie overgenomen. Uiteindelijk werden de schapen opgesloten tussen auto's van de politie en Rijkswaterstaat. Uit voorzorg werd de A50 ten noorden van Knooppunt Valburg afgesloten. Automobilisten moesten daardoor flink omrijden om bij de A12 te komen.

Eigenaar spoorloos

Na een aantal uur ging de snelweg weer open. Omdat de eigenaar nog steeds spoorloos is, zijn de schapen ergens anders ondergebracht. Waar de schapen precies vandaan komen is onbekend. De politie laat weten in ieder geval erg dankbaar te zijn voor de actie van de weggebruikers om de dieren te vangen.