Luchtballon maakt noodlanding na beschieting met luchtdrukwapen

Een luchtballon is woensdagavond vermoedelijk beschoten met een luchtdrukwapen in Beuningen, meldt de politie. De piloot voelde zich daardoor genoodzaakt om een noodlanding te maken. Aan boord waren ook passagiers.

Het incident deed zich rond 20.30 uur voor in de buurt van de Lomanskamp in de Overijsselse gemeente.

Aan boord waren vijf passagiers en een piloot, laat de eigenaar van het luchtballonbedrijf aan Hart van Nederland weten. De luchtballon vloog lager om te landen toen er plotseling knallen klonken. De piloot belde vanuit de lucht de politie, die direct ter plaatse kwam.

Noodlanding

De piloot maakte een noodlanding op een voetbalveld in Beuningen. Niemand raakte gewond.

Het is nog onduidelijk of de luchtballon daadwerkelijk beschadigd is geraakt. De luchtballon wordt nog geïnspecteerd. Er is nog niemand aangehouden, maar de politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden.

