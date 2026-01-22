Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
A59 bij Nieuwkuijk dicht nadat er wordt geschoten vanuit auto

A59 bij Nieuwkuijk dicht nadat er wordt geschoten vanuit auto

Crime

Vandaag, 21:06 - Update: 6 minuten geleden

Link gekopieerd

De politie heeft voor onderzoek de A59 nabij Nieuwkuijk richting Waalwijk afgesloten. Er is vanuit een personenauto geschoten op een andere auto met daarin drie mannen. Volgens de politie is er een lichtgewonde gevallen. Hoelang de weg dicht blijft, is niet duidelijk.

De mogelijke beschieting was rond 19.30 uur. De beschoten auto kwam langs de snelweg tot stilstand. Een tankstation bij de snelweg is ook afgesloten, zegt Omroep Brabant. Verkeer kan de weg vervolgen via de af-en toerit, waar ze worden weggeleid.

De aanleiding voor de schietpartij is voor de politie nog onduidelijk.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.