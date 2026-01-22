A59 bij Nieuwkuijk dicht nadat er wordt geschoten vanuit auto

De politie heeft voor onderzoek de A59 nabij Nieuwkuijk richting Waalwijk afgesloten. Er is vanuit een personenauto geschoten op een andere auto met daarin drie mannen. Volgens de politie is er een lichtgewonde gevallen. Hoelang de weg dicht blijft, is niet duidelijk.

De mogelijke beschieting was rond 19.30 uur. De beschoten auto kwam langs de snelweg tot stilstand. Een tankstation bij de snelweg is ook afgesloten, zegt Omroep Brabant. Verkeer kan de weg vervolgen via de af-en toerit, waar ze worden weggeleid.

De aanleiding voor de schietpartij is voor de politie nog onduidelijk.