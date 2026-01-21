Volg Hart van Nederland
Nederlandse politie betrokken bij 'veruit de grootste' drugsoperatie ooit

Vandaag, 10:35

De Nederlandse politie heeft een belangrijke rol gespeeld bij het oprollen van een internationale drugsbende die synthetische drugs produceerde en verspreidde. Daarbij waren ook Nederlandse verdachten betrokken. Dat meldt Europol woensdag.

Volgens Andy Kraag, hoofd van het European Serious Organised Crime Centre van Europol, gaat het om "veruit de grootste operatie die we ooit hebben uitgevoerd” tegen criminele netwerken die zich bezighouden met synthetische drugs.

Benieuwd welke straffen er in Nederland zijn? Dat leggen we voor je uit in deze video:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Meerdere landen

De operatie duurde ongeveer een jaar en werd uitgevoerd door politiediensten uit België, Tsjechië, Duitsland, Nederland, Polen en Spanje. In totaal zijn meer dan 85 mensen aangehouden. Onder hen bevinden zich twee vermoedelijke leiders uit Polen.

Bij de actie zijn 24 industriële drugslaboratoria ontmanteld. Daarnaast werd ongeveer 1.000 ton aan chemicaliën in beslag genomen die worden gebruikt voor de productie van harddrugs zoals MDMA, amfetamine en methamfetamine. Volgens Kraag betekent dit „een enorme klap” voor georganiseerde misdaadgroepen.

Europol richtte zich met de operatie bewust op de toeleveringsketen van de drugsindustrie. Door de productie en distributie van grondstoffen aan te pakken, wil de politie de sector bij de bron verstikken. Kraag benadrukt dat de aanpak wordt voortgezet. "Dit was een van de grootste distributeurs, maar zeker niet de enige. We blijven zoeken.”

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

