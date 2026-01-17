Volg Hart van Nederland
Geen miljoenen voor oud‑drugsbaron: Amerikaanse rechter stopt zaak tegen Netflix

Vandaag, 20:17

Janus van Wesenbeeck, een oud-drugsbaron die Netflix voor de rechter sleepte, heeft niks uit zijn rechtszaak in Los Angeles gehaald. Hij had een zaak aangespannen omdat het Undercover-personage Ferry Bouman op hem gebaseerd zou zijn, maar hij zou hier ook mentale en fysieke gezondheidsproblemen van hebben gekregen.

Hij had miljoenen geëist van de streamingsdienst, maar loopt deze nu dus mis. De Amerikaanse rechter vindt dat zij een zaak zou moeten aanspannen in Nederland of België, omdat de serie door twee deze landen is ontwikkeld zegt RTL Boulevard. Een zaak in de Verenigde Staten is daarom niet aan het juiste adres. Of de oud drugs-baron dit ook gaat doen, is nog niet bekend.

Bouman

De serie Undercover, met hoofdrollen voor Frank Lammers en Elise Schaap, draait om de meedogenloze drugsbaron Ferry Bouman. Het eerste seizoen verscheen in 2019. Daarna volgden nog twee reguliere vervolgseizoenen, twee films en een prequel die zich afspeelt vóór het eerste seizoen.

