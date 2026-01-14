'Echte' Ferry Bouman tegenover Netflix in rechtbank VS, eist miljoenen

Janus van Wesenbeeck, een oud-drugsbaron, eist miljoenen van streamingdienst Netflix. Volgens hem is het Undercover-personage Ferry Bouman op hem gebaseerd en daar wil hij geld voor zien. Woensdagavond, Nederlandse tijd, mag hij dat toelichten bij de rechter in Los Angeles, in de Verenigde Staten.

In een brief aan de rechtbank, die RTL Boulevard in handen heeft, beschrijft Van Wesenbeeck gedetailleerd welke gelijkenissen hij ziet tussen zichzelf en het personage uit de serie. Zo wijst hij op zijn slechte relatie met Italianen, maar ook op kleine details, zoals het aanbieden van bier aan vrienden.

Acteur Frank Lammers kroop in de huid van Ferry Bouman en bracht onder die naam zelfs een single uit:

1:20 Drugsbaron Ferry Bouman komt met single

Leugens

Netflix heeft altijd ontkend dat de serie en de films één op één op Van Wesenbeeck zijn gebaseerd. De oud-drugsbaron zegt dat hij al "negen jaar met leugens moet leven" en dat hij door de serie last heeft gekregen in zijn privéleven. Zo stelt hij dat hij zijn huis nauwelijks nog uit durft en dat hij "mentale en fysieke gezondheidsproblemen" ervaart.

De serie Undercover, met hoofdrollen voor Frank Lammers en Elise Schaap, draait om de meedogenloze drugsbaron Ferry Bouman. Het eerste seizoen verscheen in 2019. Daarna volgden nog twee reguliere vervolgseizoenen, twee films en een prequel die zich afspeelt vóór het eerste seizoen.