Oud-drugsbaron eist tientallen miljoenen van Netflix om Undercover

Voormalig drugsbaron Adrianus van Wesenbeeck klaagt Netflix aan. Hij vindt dat de hitserie Undercover op zijn leven is gebaseerd en dat hij in de serie en films die zijn gemaakt wordt afgeschilderd als een "gewelddadige moordenaar".

Van Wesenbeeck eist daarom vele tientallen miljoenen van Netflix. De website TheWrap meldt dat hij de zaak tegen de streamingdienst dinsdag heeft aangespannen in Florida.

Ferry Bouman

De serie Undercover, met hoofdrollen voor Frank Lammers en Elise Schaap, gaat over de meedogenloze drugsbaron Ferry Bouman. De eerste serie verscheen in 2019. Daarna volgden nog twee normale vervolgseizoenen, twee films en een prequel, die zich afspeelt voor het eerste gewone seizoen.

Van Wesenbeeck had in het verleden al eerder aangegeven zich in het hoofdpersonage te herkennen. Net als in de serie was ook Van Wesenbeeck het doelwit van een grote undercoveroperatie van de Belgische politie. Vooral in de laatste film, Ferry 2 uit 2024, zegt Van Wesenbeeck veel details te herkennen.

In de rechtbankpapieren claimt de Brabander volgens TheWrap dat hij "grote emotionele, financiële en reputatieschade heeft opgelopen" door de serie en de films. Hij zat tussen 2011 en 2015 vast in België, maar werd daarna vervroegd vrijgelaten. Hij was veroordeeld tot tien jaar celstraf vanwege drugssmokkel. Een voorwaarde was wel dat hij zich niet meer in België zou laten zien.

Tientallen miljoenen

Netflix en het Belgische productiehuis De Mensen hebben volgens Van Wesenbeeck nooit officieel gezegd dat Undercover gebaseerd is op zijn leven. Maar diverse acteurs hebben dat in interviews rond de release van de films en series wel gedaan, zegt de voormalige drugsbaron. Van Wesenbeeck eist tientallen miljoenen dollars schadevergoeding en een deel van de opbrengsten van de series en films.

Een woordvoerder van Netflix Nederland laat woensdag weten "voor nu geen reactie te geven".

ANP