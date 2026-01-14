Honderden kilo's cocaïne gevonden in bevroren vis uit Suriname

Politie en douane hebben deze week 319 kilo cocaïne gevonden in een lading bevroren vis. De drugs zaten verstopt in een container die afkomstig was uit Suriname, dat meldt de politie.

Na een tip controleerde de douane de lading. In eerste instantie werden geen verdovende middelen gevonden. Op een scan waren echter wel afwijkingen te zien. Daarop besloten de controleurs de vissen één voor één te scannen. De exemplaren die verdacht leken, werden opengezaagd. In die vissen kwamen uiteindelijk de pakketten cocaïne tevoorschijn.

De container stond opgeslagen bij een bedrijf in Barneveld. Dat bedrijf heeft volgens de politie niets met de smokkel te maken.