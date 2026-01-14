Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Honderden kilo's cocaïne gevonden in bevroren vis uit Suriname

Crime

Vandaag, 16:44 - Update: 37 minuten geleden

Link gekopieerd

Politie en douane hebben deze week 319 kilo cocaïne gevonden in een lading bevroren vis. De drugs zaten verstopt in een container die afkomstig was uit Suriname, dat meldt de politie.

Na een tip controleerde de douane de lading. In eerste instantie werden geen verdovende middelen gevonden. Op een scan waren echter wel afwijkingen te zien. Daarop besloten de controleurs de vissen één voor één te scannen. De exemplaren die verdacht leken, werden opengezaagd. In die vissen kwamen uiteindelijk de pakketten cocaïne tevoorschijn.

De container stond opgeslagen bij een bedrijf in Barneveld. Dat bedrijf heeft volgens de politie niets met de smokkel te maken.

Lees ook

Ruim 1000 kilo coke gevonden tussen de bananen in Vlissingen
Ruim 1000 kilo coke gevonden tussen de bananen in Vlissingen
Miljoenen euro's aan coke gevonden tussen kip
Miljoenen euro's aan coke gevonden tussen kip
72 kilo coke gevonden tussen lading bananen in Hoogerheide
72 kilo coke gevonden tussen lading bananen in Hoogerheide

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.