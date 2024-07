Ruim 1000 kilo coke gevonden tussen de bananen in Vlissingen

De douane heeft dinsdag tijdens een controle in de haven van Vlissingen 1065 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in een lading bananen op pallets en hadden een straatwaarde van bijna 80 miljoen euro, meldt het Openbaar Ministerie.

De lading was afkomstig uit Ecuador en had Duitsland als eindbestemming. De drugs zijn vernietigd. Er is nog niemand aangehouden.

ANP