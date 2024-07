3000 kilo coke gevonden in telescoopkraan, drie mannen aangehouden

Drie mannen zijn aangehouden na een groot onderzoek en de vondst van 3000 kilo cocaïne in Moerdijk. De drugs zijn gevonden in een grote telescoopkraan die afgelopen week via de haven van Antwerpen was ingevoerd. De cocaïne heeft een straatwaarde van 220 miljoen euro, laat het Openbaar Ministerie weten.

De Zeehavenpolitie Zeeland-West-Brabant was een onderzoek begonnen naar verdachte situaties bij een bedrijf in Moerdijk dat zwaar materiaal vanuit Zuid-Amerika naar Nederland importeert. Vorige week arriveerde er de kraan.

De politie ontdekte in die kraan de drugs. Ook zijn ter plekke drie mannen aangehouden: een 64-jarige man uit Oosterhout, een 43-jarige man uit Westmaas en een 32-jarige man uit Cambodja. Onder hen is de eigenaar van het bedrijf.

In het onderzoek zijn twee bedrijfspanden in het havengebied doorzocht en ook twee huizen in Oosterhout en in Westmaas. Daar zijn onder meer een vuurwapen en munitie gevonden. Een van de verdachten beschikte over 20.000 euro cash. De cocaïne is inmiddels vernietigd.

ANP