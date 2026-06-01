Verdachte van dood man (47) in Herpen heeft tbs-verleden

Vandaag, 12:34

De 35-jarige man uit Oss die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 47-jarige man uit Berghem, wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). De verdachte heeft een justitieel verleden.

Het slachtoffer werd vrijdagmiddag 29 mei aangetroffen in het buitengebied tussen Berghem en Herpen. Passanten vonden het lichaam, waarna een grootschalig onderzoek werd gestart. Zaterdagochtend hield de politie de verdachte aan.

Het OM meldt maandag dat de verdachte een justitieel verleden heeft. In een eerdere strafzaak kreeg hij van de Rechtbank Gelderland tbs met voorwaarden opgelegd. Bij tbs met voorwaarden verblijft een veroordeelde niet in een tbs-kliniek, maar onder strikte voorwaarden in de maatschappij.

Die maatregel werd op 11 juli 2024 uitgesproken naar aanleiding van een geweldsincident dat op 1 augustus 2023 plaatsvond in Ede. De verdachte liep toen op het station in Ede schreeuwend op een willekeurige voorbijganger af en vroeg: "Wil jij een probleem?" Dat is te lezen in de uitspraak van de rechtbank Gelderland.

Hij haalde vervolgens een mes tevoorschijn, maakte meerdere snijdende bewegingen richting de buik van de voorbijganger en vroeg of hij dood wilde. Op zitting verklaarde de man later dat hij een stem hoorde die zei dat hij een persoon op dat station moest neersteken en doodmaken. Het slachtoffer hield uiteindelijk geen lichamelijk letsel over aan het incident.

Onderzoek naar dood man loopt door

Wat er precies met de 47-jarige man uit Berghem is gebeurd, wordt nog onderzocht. Over de omstandigheden van zijn overlijden doen politie en justitie op dit moment geen verdere mededelingen.

Het onderzoek naar de zaak loopt onverminderd door, aldus het OM. Vanwege het onderzoek en de privacy van de betrokkenen wordt voorlopig weinig aanvullende informatie naar buiten gebracht.

Hoe veilig is het als een tbs'er terugkeert in de maatschappij? In onderstaande video leggen we het je uit:

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

